Овечкин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает журналист Саманта Пелл.
Таким образом, россиянин не выйдет на лед в третьей игре подряд.
В третьем периоде матча против «Торонто» 24 апреля Овечкин при выходе один на один споткнулся о клюшку вратаря, упал и ударился о борт левым плечом. В итоге 36-летний форвард не смог продолжить игру из-за травмы «верхней части тела».
28 апреля капитан «Вашингтона» принял участие в тренировке «Кэпиталз» в Нью-Йорке, но пока не готов выйти на матч. Он дважды не сыграл против «Айлендерс» на своем льду и накануне в гостях.
В этом сезоне на счету Овечкина — 90 (50+40) очков в 76 матчах. «Вашингтон» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|81
|44
|37
|100
|5
|Айлендерс
|81
|37
|44
|84
|6
|Коламбус
|81
|37
|44
|81
|7
|Нью-Джерси
|81
|27
|54
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|81
|58
|23
|122
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|81
|50
|31
|108
|4
|Бостон
|81
|51
|30
|107
|5
|Баффало
|81
|31
|50
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|81
|32
|49
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|81
|56
|25
|119
|2
|Миннесота
|81
|52
|29
|111
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|81
|45
|36
|97
|5
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|81
|50
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|81
|48
|33
|102
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|81
|40
|41
|91
|6
|Сан-Хосе
|81
|32
|49
|77
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
|30.04
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|- : -
|30.04
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|- : -
|30.04
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|- : -
|30.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|30.04
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|30.04
|02:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|30.04
|02:00
|
Филадельфия – Оттава
|- : -
|30.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|30.04
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|- : -
|30.04
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|30.04
|03:00
|
Сент-Луис – Вегас
|- : -
|30.04
|03:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|30.04
|04:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|30.04
|05:30
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|123
|
|
Джонни Годро
Калгари
|81
|115
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|63
|2.19
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19