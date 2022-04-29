Овечкин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает журналист Саманта Пелл.

Таким образом, россиянин не выйдет на лед в третьей игре подряд.

В третьем периоде матча против «Торонто» 24 апреля Овечкин при выходе один на один споткнулся о клюшку вратаря, упал и ударился о борт левым плечом. В итоге 36-летний форвард не смог продолжить игру из-за травмы «верхней части тела».

28 апреля капитан «Вашингтона» принял участие в тренировке «Кэпиталз» в Нью-Йорке, но пока не готов выйти на матч. Он дважды не сыграл против «Айлендерс» на своем льду и накануне в гостях.

В этом сезоне на счету Овечкина — 90 (50+40) очков в 76 матчах. «Вашингтон» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.