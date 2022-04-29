«Вегас» может уволить главного тренера и генерального менеджера

«Вегас» может пойти на серьезные перемены в межсезонье. Клуб может расстаться с главным тренером Питером Дебуром и генеральным менеджером Келли Маккриммон, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

«Голден Найтс» впервые в своей истории не будут участвовать в плей-офф с момента создания клуба в 2017 году.

В 2018-м «Вегас» в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли дошел до финала, где проиграл «Вашингтону» (1-4).

В 2020 году «Голден Найтс» уступили в финале конференции «Далласу» (1-4), а прошлом розыгрыше оказались слабее «Монреаля» (2-4) в полуфинале турнира.