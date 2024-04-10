Овечкин о своем рекорде по сезонам с 30 голами в НХЛ: «Это довольно большая цифра»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

10 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:1) 38-летний россиянин забил победный гол. Форвард установил новый рекорд результативности в лиге — он является единственным, кому удалось забить не менее 30 голов в 18 сезонах.

«Это довольно большая цифра. Очевидно, все благодаря стабильности, здоровью, а также моим партнерам по звену и по команде, которые находят меня на открытом льду, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. — Я знал, что до окончания периода осталось 15 или 20 секунд. Я пытался забросить шайбу и надеялся, что она попадет в цель. Оши проделал потрясающую работу на синей линии».

Овечкин стал шестым игроком в истории лиги, сумевшим забросить 30 шайб в регулярном чемпионате НХЛ в возрасте 38 и более лет. Всего на его счету 63 (30+33) очка в этом сезоне.