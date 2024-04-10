«Колорадо» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

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«Колорадо» и «Миннесота» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила на домашнем льду «Колорадо» 10 апреля и завершилась победой хозяев — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Колорадо» — «Миннесота» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Колорадо» набрал 104 очка и поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 10-й строчке — 83 очка.