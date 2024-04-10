«Даллас» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» и «Баффало» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Далласе 10 апреля и завершилась победой хозяев — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Даллас» — «Баффало» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Даллас» набрал 109 очокв и лидирует в Западной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 79 очков.