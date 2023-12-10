Овечкин продлил безголевую серию до 9 матчей

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» (4:0).

Капитан столичного клуба Александр Овечкин не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «+1». 38-летний россиянин продлил серию без заброшенных шайб до 9 матчей, его антирекорд — 10 игр. В последний раз Овечкин забивал 19 ноября в матче с «Коламбусом» (4:3).

В текущем сезоне Овечкин провел 24 матча, в которых набрал 15 (5+10) очков.