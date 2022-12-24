Овечкин признан первой звездой матча с «Виннипегом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

37-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен, отразивший 25 бросков. Третья звезда — форвард Конор Шири, у которого две результативные передачи.

Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и опередил по этому показателю Горди Хоу, выйдя на чистое второе место. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы