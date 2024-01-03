Овечкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Питтсбург» — «Вашингтон» (3:4).

Первой звездой встречи признан российский форвард Александр Овечкин. 38-летний россиянин в конце первого периода реализовал большинство и стал автором победной шайбы.

Второй звездой стал словацкий защитник «Кэпиталз» Мартин Фехервари, на счету которого одна заброшенная шайба. Замкнул тройку форвард «Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка.