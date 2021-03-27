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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Самсонов — третьей

09:30
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Сразу два российских хоккеиста попали в тройку лучших игроков дня в НХЛ. Первой звездой признан нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который в игре с «Нью-Джерси» (4:0) оформил дубль.

Партнер Овечкина по команде, голкипер Илья Самсонов, стал третьей звездой дня. В том же матче с «Девилз» он впервые в нынешнем сезоне сыграл на ноль, отразив 24 броска.

Второй звездой дня стал нападающий «Аризоны» Кристиан Дворак. у него две шайбы в игре с «Сан-Хосе» (5:2).

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