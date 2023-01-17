Овечкин набрал 50-е очко в сезоне

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 50-е очко в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард сделал голевую передачу в середине второго периода матча регулярного чемпионата против «Айлендерс».

Всего на счету 37-летнего россиянина 30 голов и 20 результативных пасов в 46 играх сезона-2022/23. Он занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.