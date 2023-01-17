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Сегодня, 05:26

Овечкин набрал 50-е очко в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 50-е очко в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард сделал голевую передачу в середине второго периода матча регулярного чемпионата против «Айлендерс».

Всего на счету 37-летнего россиянина 30 голов и 20 результативных пасов в 46 играх сезона-2022/23. Он занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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