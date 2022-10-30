Овечкин превзошел достижение Гретцки по числу голов в пустые ворота в гостевых матчах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в пустые ворота в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл» (3:0).

Как сообщает StatsCentre, для 37-летний россиянина этот гол стал 31-м в карьере, который он забил в пустые ворота в гостевых матчах в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, форвард превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (30 шайб) по данному показателю.

Теперь Овечкин занимает первое место в НХЛ по количеству голов в пустые ворота в гостевых матчах.

В этом сезоне российский форвард сыграл за «Вашингтон» 9 матчей и набрал 7 (4+3) очков.