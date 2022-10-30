Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:32

Овечкин превзошел достижение Гретцки по числу голов в пустые ворота в гостевых матчах НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в пустые ворота в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл» (3:0).

Как сообщает StatsCentre, для 37-летний россиянина этот гол стал 31-м в карьере, который он забил в пустые ворота в гостевых матчах в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, форвард превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (30 шайб) по данному показателю.

Теперь Овечкин занимает первое место в НХЛ по количеству голов в пустые ворота в гостевых матчах.

В этом сезоне российский форвард сыграл за «Вашингтон» 9 матчей и набрал 7 (4+3) очков.

Александр Овечкин. Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 784-го гола Овечкина. Текущее положение

Источник: https://twitter.com/StatsCentre/status/1586549304373788673?s=20&t=j_SauxCb4lz49D11YnU-4Q
Александр Овечкин
НХЛ
Уэйн Гретцки
5
3
Читайте также
Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против «Питтсбурга»
СМИ признали давку в Сеуле самой смертоносной за всю историю Южной Кореи
Правительство дополнило перечень недружественных России стран
Лавров заявил об открытости России к переговорам по Украине
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин обошел Эспозито по количеству сыгранных матчей в НХЛ
Вайсфельд: «Если у Овечкина не будет травм, то он побьет рекорд Гретцки»
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Что за невезение! Овечкин дважды попал в перекладину, но так и не забил
Овечкин догнал Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ
Тренер «Далласа» Дебур: «Мы говорим о броске и голах Овечкина, но посмотрите на его работу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Флорида» установила рекорд клуба по количеству бросков по воротам в одном матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 5 3 11
2 Филадельфия 8 5 3 11
3 Нью-Джерси 8 5 3 10
4 Айлендерс 9 5 4 10
5 Вашингтон 9 5 4 10
6 Рейнджерс 9 4 5 10
7 Питтсбург 9 4 5 9
8 Коламбус 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Флорида 9 5 4 11
3 Баффало 8 5 3 10
4 Детройт 8 4 4 10
5 Тампа-Бэй 9 5 4 10
6 Монреаль 9 5 4 10
7 Торонто 9 4 5 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 5 4 11
2 Виннипег 8 5 3 10
3 Чикаго 8 4 4 9
4 Колорадо 9 4 5 9
5 Миннесота 8 3 5 7
6 Нэшвилл 9 3 6 7
7 Сент-Луис 7 3 4 6
8 Аризона 7 2 5 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Эдмонтон 9 6 3 12
3 Калгари 7 5 2 10
4 Сиэтл 10 4 6 10
5 Лос-Анджелес 10 5 5 10
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 11 3 8 6
8 Анахайм 8 1 7 3
Результаты / календарь
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
30.10 02:00
Баффало – Чикаго
 4 : 3 ОТ
30.10 02:00
Детройт – Миннесота
 2 : 1
30.10 02:00
Лос-Анджелес – Торонто
 4 : 2
30.10 02:00
Сент-Луис – Монреаль
 4 : 7
30.10 02:00
Филадельфия – Каролина
 3 : 4 ОТ
30.10 02:30
Айлендерс – Колорадо
 5 : 4
30.10 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 0 : 3
30.10 05:00
Калгари – Эдмонтон
 2 : 3
30.10 05:00
Сиэтл – Питтсбург
 3 : 1
30.10 21:00
Нью-Джерси – Коламбус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 18
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 16
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 10 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 9 7
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости