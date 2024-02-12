Карбери объяснил, почему не выпустил Овечкина в овертайме против «Ванкувера»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил, почему решил не выпускать нападающего и капитана команды Александра Овечкина в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ).

«Это мое решение. Я пытался создать определенные условия на льду, и мне еще есть над чем работать в этом плане. Я стараюсь исходить из того, что происходит в конкретном матче и ищу способы победить. Нужно искать варианты, это зависит от меня», — приводит The Hockey News слова Карбери.

В основное время матча с «Ванкувером» Овечкин забросил и продлил свою голевую серию до пяти игр подряд. Россиянин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до 59 голов.