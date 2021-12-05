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Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ

08:15
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Форвард «Вашингтон» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:1).

Заброшенная шайба стала для 36-летнего россиянина 20-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, форвард показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне. Встреча с «Блю Джекетс» стала для него 25-й в нынешнем сезоне. А свой личный рекорд он установил в сезоне-2013/14, когда забросил шайб в 22 играх.

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Карен Саркисян все материалы автора
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