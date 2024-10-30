Тренер «Вашингтона» Карбери о дубле Овечкина: «Он был великолепен»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал выступление россиянина Александра Овечкина в матче против «Рейнджерс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний россиянин впервые в текущем сезоне оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Я думал, что сегодня он был великолепен, он хорошо катался, владел шайбой и принимал верные решения. Он должен быть очень уверен в себе после сегодняшнего выступления», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб. В текущем сезоне на счету нападающего 7 (4+3) очков в 8 матчах.