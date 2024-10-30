«Остается открываться и бросать». Классический Овечкин вернулся: нарядился ниндзя и сделал первый дубль в сезоне

Капитан «Вашингтона» стал первой звездой матча с «Рейнджерс».

«Сыграли потрясающе от начала до конца»

Команда Александра Овечкина вернулась на победную волну в игре с одним из фаворитов сезона. «Кэпиталз» впервые встретились с ньюйоркцами после сухого поражения от лучшей команды предыдущего регулярного чемпионата в первом раунде Кубка Стэнли. Три дня назад «Вашингтон» посоревновался с «Тампой» на выезде (0:3), все же не сдержал Никиту Кучерова и не пробил Андрея Василевского, теперь переиграл «Рейнджерс» на своей арене (5:3), прервал результативную серию Артемия Панарина со старта регулярки и отправил четыре шайбы в ворота Игоря Шестеркина.

«Кэпс» перебросали одну из самых мощных команд лиги с перевесом 46-19 (в первом периоде — 19-5). Овечкин перед матчем вместе с супругой Настасией показал костюмы на Хэллоуин в образе ниндзя и в своем винтажном стиле решительно оформил дубль на шестой минуте, открыл счет и снова вывел хозяев льда вперед. В первом случае снайпер прошил Шестеркина из левого круга для вбрасывания после отбора и комбинации Алексея Протаса и Дилана Строума, во втором — вышел на перевод Протаса справа вдоль ворот после выигранного вбрасывания и отработки на перехвате Строума. Ведущие защитники ньюйоркцев Райан Линдгрен и Адам Фокс не успевали помочь своему вратарю и помешать восьмому номеру, который потом все же не добрался до хет-трика.

Овечкин за 17.47 и 23 смены нанес пять бросков и закончил вечер с «плюс 2». У него теперь четыре гола и три передачи в восьми матчах сезона. Это его 174-я игра в лиге с двумя и более шайбами. Рекордсмен по голам в большинстве, в пустые ворота, на выезде (и не только) этим дублем на своем льду поднялся в топ-3 в истории по шайбам в равных составах — 540. Александр прошел Яромира Ягра (538) и уступает только Горди Хоу (566) и Уэйну Гретцки (617). Правда, в этом россиянину намного дальше до достижения Великого, чем в главной гонке. На основном счетчике Ови стало 857 голов за 1434 матча, до повторения снайперского рекорда Гретцки — 37 шагов.

«Что за игра. В ней было все. Я рад, что ее показывали по национальному телевидению, это здорово помогает нашему спорту. Это был великолепный хоккей. Думаю, наши парни сыграли потрясающе, от начала до конца», — сказал главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Ови был великолепен»

Перед матчем Карбери говорил о новом вызове — противостоянии атакующей линии «Рейнджерс» с Панариным в сравнении с мощной топ-6 «Тампы» с Кучеровым. После игры специалист отдал должное всей команде, вратарю Логану Томпсону (экс-голкипер «Вегаса» оформил четвертую победу в четырех матчах «Кэпс») и капитану.

«Думаю, он был великолепен сегодня. Считаю, он катил, владел шайбой, принимал правильные решения с ней. Он должен быть очень уверен в себе после такой игры», — сказал тренер об Александре.

Протас к двум передачам на Овечкина добавил гол и в третий раз в карьере закончил матч с тремя очками. 23-летний форвард больше за игру еще не набирал.

«Это был веселый матч и серьезный тест для нашей команды. На самом деле забавно играть, когда нужно выйти и показать себя с лучшей стороны. Думаю, это наша команда сегодня сделала. Мы провели потрясающий матч, заслужили победу, так считаю. Еще одна показательная игра», — сказал белорусский форвард.

«Вашингтон» предпринял 84 попытки броска, 46 дошли до Шестеркина. Команда экс-тренера «Кэпиталз» Питера Лавиолетта сразу столкнулась с серьезным вызовом.

«Их игра в первом периоде была намного резче нашей. Это выражалось во всем — от вбрасываний, отработки в обороне до игры в зоне атаки, мы отставали весь матч. Честно говоря, во втором и третьем периодах намного лучше не стало. Были порывы, но этого оказалось недостаточно», — сказал Лавиолетт.

Десять бросков за вечер по воротам Шестеркина на счету Коннора Макмайкла. 23-летний центрфорвард так много никогда в карьере еще не атаковал.

«В предыдущем матче, считаю, мы во многом выглядели неплохо, просто не хватало трафика перед Василевским. Думаю, сегодня все было несколько иначе. Мы все шли к воротам, делая игру максимально тяжелой для Шестеркина. Он сделал много хороших спасений, а мы старались по полной. И считаю, проделали очень хорошую работу», — сказал Макмайкл.

Резвый старт и рывок «Вашингтона», попытка «Рейнджерс» ответить и обмен голами в начале второго периода — после этого соперники при перевесе хозяев по броскам провели только один гол. На последней минуте Ник Дауд отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Забавно противостоять лучшим»

Овечкин после быстрого дубля имел время и моменты для третьего гола. Но Шестеркин был против.

«Да, у меня были очень хорошие шансы во втором, в третьем, да и в первом периоде. Но, знаете ли, он топ-голкипер. Всегда забавно, когда мы встречаемся с одной из лучших команд лиги. Весело играть, весело смотреть. И это два важных для нас очка», — сказал Александр.

«Кэпиталз» на старте сезона победили пару фаворитов с Запада — «Вегас» и «Даллас», теперь взяли верх над «Рейнджерс». В восьми играх у столичной команды — шесть побед и недавно собранная пятиматчевая серия.

«Да, мы принимаем вызов. Как сказал, это важная победа, эта группа парней старается играть с полной отдачей и при этом просто, вы можете видеть результат», — сказал форвард.

Капитан «Вашингтона» оценил мощную драку защитника «Кэпс» Дилана Макилрота с главным задирой «Рейнджерс» Мэттом Ремпе. Хозяева получили важный импульс, после чего начали забивать.

«Да, он сразу задал тон. Как сказать, два здоровых малых зарубились. Вы могли видеть, как вся арена завелась. Мы потом забили два важнейших гола, все такое. Он здорово отработал», — сказал Ови.

В начале сезона Карбери поднял Протаса в звено Овечкина и Строума. Капитан в стартовой расстановке сместился с привычного левого края направо, теперь извлекает выгоду из взаимодействия с двумя мощными нападающими.

«Да, пару матчей сначала мы просто пытались найти игру, делать правильные вещи. Теперь все вроде как заработало. Вы можете видеть, что Стромми действует невероятно, выигрывает вбрасывания, чувствует шайбу. И когда у тебя есть два парня, которые здорово чувствуют шайбу, то для тебя очень важно просто открываться и выйти на бросок», — сказал снайпер.

Овечкин на старте своего 20-го сезона в НХЛ открыл счет голам в четвертом матче — втором за половину месяце против «Нью-Джерси» при игре на подправлении, затем забил в пустые ворота во второй за два дня игре с «Филадельфией». Теперь — дубль, который явно поднимает уверенность даже для суперснайпера.

«Да. Думаю, как уже сказал, вы могли видеть, как мы сыграли те две смены. Мы хорошо распоряжались шайбой, находили нужные места. Хорошие розыгрыши, шайба в воротах», — сказал капитан.