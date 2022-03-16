Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин опустился на десятое место, Панарин отстает на одно очко

Овечкин опустился на десятое место в таблице лучших бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Форвард набрал 2 очка в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (7:5), теперь у него 85 (33+52) очков. Отрыв Макдэвида от идущего на втором месте форварда Джонатана Юбердо составляет 1 очко. У Юбердо 84 (19+65) очка.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 72 очками (37+35) опустился на десятую строчку в списке бомбардиров. Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер с 73 очками (24+49) опередил россиянина по числу очков, а нападающий «Виннипега» Кайл Коннор с 72 очками (38+34) идет выше Овечкина благодаря большему количеству заброшенных шайб.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин с 71 (16+55) очком приблизился к Овечкину, россиян разделяет 1 очко. Панарин занимает 12-ю строчку, уступая идущему 11-м Микко Рантанену (29+42) из «Колорадо» по числу заброшенных шайб.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 85 (33+52) очко в 59 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 84 (19+65) в 60 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 83 (39+44) в 60 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 78 (26+52) в 59 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 77 (45+32) в 56 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 73 (30+43) в 56 матчах

7. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 73 (24+49) в 59 матчах

8. Назем Кадри («Колорадо») — 73 (22+51) в 57 матчах

9. Кайл Коннор («Виннипег») — 72 (38+34) в 61 матче

10. Александр Овечкин («Вашингтон») — 72 (37+35) в 59 матчах

11. Микко Рантанен («Колорадо») — 71 (29+42) очко в 58 матчах

12. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 71 (16+55) очко в 55 матчах