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Сегодня, 08:35

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин опустился на десятое место, Панарин отстает на одно очко

Овечкин опустился на десятое место в таблице лучших бомбардиров сезона НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Форвард набрал 2 очка в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (7:5), теперь у него 85 (33+52) очков. Отрыв Макдэвида от идущего на втором месте форварда Джонатана Юбердо составляет 1 очко. У Юбердо 84 (19+65) очка.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 72 очками (37+35) опустился на десятую строчку в списке бомбардиров. Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер с 73 очками (24+49) опередил россиянина по числу очков, а нападающий «Виннипега» Кайл Коннор с 72 очками (38+34) идет выше Овечкина благодаря большему количеству заброшенных шайб.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин с 71 (16+55) очком приблизился к Овечкину, россиян разделяет 1 очко. Панарин занимает 12-ю строчку, уступая идущему 11-м Микко Рантанену (29+42) из «Колорадо» по числу заброшенных шайб.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 85 (33+52) очко в 59 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 84 (19+65) в 60 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 83 (39+44) в 60 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 78 (26+52) в 59 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 77 (45+32) в 56 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 73 (30+43) в 56 матчах

7. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 73 (24+49) в 59 матчах

8. Назем Кадри («Колорадо») — 73 (22+51) в 57 матчах

9. Кайл Коннор («Виннипег») — 72 (38+34) в 61 матче

10. Александр Овечкин («Вашингтон») — 72 (37+35) в 59 матчах

11. Микко Рантанен («Колорадо») — 71 (29+42) очко в 58 матчах

12. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 71 (16+55) очко в 55 матчах

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
6.03
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19.03
20.03
21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 7 : 5
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 6 : 3
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 0 : 3
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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