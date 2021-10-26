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Овечкин подарил клюшку болельщице «Вашингтона», которая преодолела 3000 км до Оттавы

03:21
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» подарил клюшку болельщице «Кэпиталз».

Болельщица преодолела 3000 км, чтобы посетить матч команды. Также девушка нарисовала плакат: «Проделала 3000 км, чтобы увидеть Ови. Могу я получить сэлфи?»

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Сергей Разин все материалы автора
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