Овечкин подарил клюшку болельщице «Вашингтона», которая преодолела 3000 км до Оттавы
03:21
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» подарил клюшку болельщице «Кэпиталз».
Болельщица преодолела 3000 км, чтобы посетить матч команды. Также девушка нарисовала плакат: «Проделала 3000 км, чтобы увидеть Ови. Могу я получить сэлфи?»
Found ya! https://t.co/33smwtwlIg pic.twitter.com/N0jZ8oG6Ia— Washington Capitals (@Capitals) October 25, 2021
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