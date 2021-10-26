Овечкин подарил клюшку болельщице «Вашингтона», которая преодолела 3000 км до Оттавы

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» подарил клюшку болельщице «Кэпиталз».

Болельщица преодолела 3000 км, чтобы посетить матч команды. Также девушка нарисовала плакат: «Проделала 3000 км, чтобы увидеть Ови. Могу я получить сэлфи?»