Тарасенко стал третьей звездой апреля в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам апреля, заключительного месяца регулярного чемпионата.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал третьей звездой месяца. В 11 играх он забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.

Второй звездой стал голкипер «Эдмонтона» Майк Смит. Он выиграл все 9 матчей, пропуская в среднем 1,66 гола за встречу и отражая 95,1 процента бросков.

Первой звездой выбран нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос. В его активе 33 (12+21) очка в 16 играх.