Овечкин отдал голевую передачу за «Вашингтон» в матче с «Аризоной»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

Во втором периоде 38-летний россиянин выступил одним из ассистентов Сонни Милано, который сократил отставание «Кэпиталз» в счете — 1:2. Однако уже через 43 секунды «Аризона» снова удвоила преимущество.

Теперь в активе Овечкина 45 (17+28) очков в 57 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.