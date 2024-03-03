«Вашингтон» сыграет с «Аризоной» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 3 марта. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Вашингтон» — «Аризона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» набрали 65 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Койотс» с 53 баллами располагается на 13-й строчке «Запада».

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