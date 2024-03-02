Овечкин объяснил, за счет чего «Вашингтон» переломил ход матча с «Филадельфией»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, за счет чего «столичным» удалось переломить ход матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией».

После первого периода команда из Вашингтона уступала 0:2, но в итоге выиграла матч со счетом 5:2.

«Я думаю, все понимали, в какой ситуации мы находимся в этом сезоне. Все были спокойны. Думаю, мы изменили нашу ментальность во втором периоде», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

«Вашингтон» находится на девятом месте в Восточной конференции, набрав 65 очков в 59 играх.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин сыграл 56 матчей, в которых набрал 44 (17+27) очка.