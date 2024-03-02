Права на нападающего СКА Бардакова перешли к «Колорадо»

Права на форварда СКА Захара Бардакова были обменяны из «Нью-Джерси» в «Колорадо», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Также вместе с правами на российского хоккеиста «лавины» получили выбор в седьмом раунде драфта-2024. В состав «дьяволов» направился защитник Кертис Макдермид.

В нынешнем сезоне НХЛ 29-летний канадец сыграл 29 матчей, в которых набрал 2 (2+0) очка.

В сезоне КХЛ-2023/24 23-летний Бардаков провел 51 игру, в которых набрал 12 (6+6) очков.