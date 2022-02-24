«Мне уже не 19». Овечкин объяснил, почему стал чаще отдавать голевые передачи в этом сезоне

Овечкин объяснил, почему стал чаще отдавать голевые передачи в этом сезоне

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, почему в этом сезоне он стал чаще отдавать результативные передачи.

«Мой сдвиг в сторону голевых передач? Мне уже не 19 лет. Все стали играть быстрее? Очевидно, что игра меняется, лига меняется. Приходит много молодых ребят — поэтому они и быстрые. Как я провожу подготовку? Не буду раскрывать свои секреты», — приводит The Wall Street Journal слова Овечкина.

В сезоне-2021/22 Овечкин набрал 62 (31+31) очка в 50 матчах за «Вашингтон».

36-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. На его счету 1382 (761+621) очка в 1247 матчах за «Вашингтон».