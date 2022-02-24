Кучеров забросил 8-ю шайбу в сезоне

«Тампа» переиграла «Эдмонтон» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В концовке встречи голом отметился российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. За 6 секунд дон конца игры он поразил пустые ворота соперника.

Теперь на счету 28-летнего россиянина 8 голов и 14 голевых передач в этом сезоне.