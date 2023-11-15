Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог поразить пустые ворота «Вегаса» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эпизод случился в концовке третьего периода при счете 1:0 в пользу «Кэпиталз». Овечкин, выйдя на пустые ворота «Голден Найтс», потерял равновесие и упал в решающий момент.

В этом сезоне на счету форварда 14 матчей в регулярке и 11 (4+7) очков.

12 ноября в матче против «Айлендерс» (4:1) россиянин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в незащищенные ворота — по 56 шайб.