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Сегодня, 18:41

Овечкин не забил в пустые ворота в матче с «Вегасом»

Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог поразить пустые ворота «Вегаса» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эпизод случился в концовке третьего периода при счете 1:0 в пользу «Кэпиталз». Овечкин, выйдя на пустые ворота «Голден Найтс», потерял равновесие и упал в решающий момент.

В этом сезоне на счету форварда 14 матчей в регулярке и 11 (4+7) очков.

12 ноября в матче против «Айлендерс» (4:1) россиянин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в незащищенные ворота — по 56 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 12 3 26
2 Флорида 15 10 5 21
3 Детройт 15 8 7 18
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5 Тампа-Бэй 16 6 10 16
6 Монреаль 16 7 9 16
7 Баффало 16 7 9 15
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 14 9 5 18
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