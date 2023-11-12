Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:15

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александра Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1), забив второй гол в пустые ворота за пять секунд до сирены.

38-летний россиянин повторил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в пустые ворота. Теперь на его счету 56 голов.

В текущем сезоне Овечкин провел 13 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
5
Читайте также
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин забил за один матч столько же, сколько за весь сезон до него. И повторил один из рекордов Гретцки!
Овечкин забил «Айлендерс» и прервал серию из шести матчей без голов в НХЛ
Овечкин выдал худшую результативность в карьере за 12 матчей на старте сезона
Кузнецов ответил на критику тренера дублем, но где Овечкин? Капитан «Вашингтона» никак не может забить
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс», Овечкин оформил дубль

«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин набрал два очка
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 15 9 6 18
3 Вашингтон 13 7 6 16
4 Нью-Джерси 13 7 6 15
5 Питтсбург 13 7 6 14
6 Айлендерс 13 5 8 13
7 Филадельфия 14 6 8 13
8 Коламбус 14 4 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 11 3 24
2 Детройт 15 8 7 18
3 Торонто 15 8 7 18
4 Флорида 13 8 5 17
5 Монреаль 14 7 7 16
6 Тампа-Бэй 15 6 9 16
7 Баффало 15 7 8 15
8 Оттава 13 6 7 12
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 13 9 4 19
2 Колорадо 12 8 4 16
3 Виннипег 14 7 7 16
4 Аризона 14 7 7 15
5 Сент-Луис 12 6 6 13
6 Миннесота 14 5 9 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 14 5 9 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 12 3 25
2 Ванкувер 14 10 4 21
3 Лос-Анджелес 13 8 5 19
4 Анахайм 13 7 6 14
5 Сиэтл 14 5 9 13
6 Калгари 14 4 10 10
7 Эдмонтон 12 2 10 5
8 Сан-Хосе 14 2 12 5
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
12.11 03:00
Торонто – Ванкувер
 - : -
12.11 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
12.11 03:00
Монреаль – Бостон
 - : -
12.11 03:00
Оттава – Калгари
 - : -
12.11 03:30
Питтсбург – Баффало
 - : -
12.11 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 - : -
12.11 04:00
Нэшвилл – Аризона
 - : -
12.11 05:00
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
12.11 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
 - : -
12.11 06:30
Лос-Анджелес – Филадельфия
 - : -
12.11 21:00
Флорида – Чикаго
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 14 25
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 23
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 15 22
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 15 13
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 14 11
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 14 11
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 7 1.69
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 9 1.76
Новости
RSS RSS
Все новости