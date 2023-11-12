Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота

Форвард «Вашингтона» Александра Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1), забив второй гол в пустые ворота за пять секунд до сирены.

38-летний россиянин повторил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в пустые ворота. Теперь на его счету 56 голов.

В текущем сезоне Овечкин провел 13 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.