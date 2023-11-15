«Сан-Хосе» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на выезде обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Пантерз» забили Райан Ломберг, Сэм Райнхарт, Картер Верхаг, Кевин Стенлунд и Александр Барков. У «Шаркс» отличились Майк Хоффман, Томаш Гертл и Люк Канин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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