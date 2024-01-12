Тарасенко сравнял счет в матче с «Баффало»

«Оттава» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 16-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал 9-м в текущем сезоне.