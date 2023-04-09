Овечкин из-за травмы пропустил матч с «Флоридой»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

У 37-летнего россиянина была выявлена травма перед тренировкой. Тренерский штаб решил не включать капитана команды на матч с «Пантерз».

Ранее «Вашингтон» потерял шансы на попадание в плей-офф НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел 72 матча и набрал 74 (42+32) очка.