Хедман вышел на третье место среди всех игроков по матчам за «Тампу»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Оттавой».

Для защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана это 973-й матч за команду. По этому показателю он вышел на третье место среди всех игроков франшизы, опередив Мартена Сан-Луи (972).

Лидером по количеству матчей за «Тампу» является Венсан Лекавалье (1037), на второй строчке — Стивен Стэмкос (1001).