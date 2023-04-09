Хедман вышел на третье место среди всех игроков по матчам за «Тампу»
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Оттавой».
Для защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана это 973-й матч за команду. По этому показателю он вышел на третье место среди всех игроков франшизы, опередив Мартена Сан-Луи (972).
Лидером по количеству матчей за «Тампу» является Венсан Лекавалье (1037), на второй строчке — Стивен Стэмкос (1001).
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12.04
13.04
14.04
|9.04
|00:30
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Аризона – Анахайм
|- : -
|9.04
|02:00
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Торонто – Монреаль
|- : -
|9.04
|02:00
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Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|9.04
|02:00
|
Вашингтон – Флорида
|- : -
|9.04
|02:00
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Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|9.04
|02:00
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Виннипег – Нэшвилл
|- : -
|9.04
|02:30
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Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|9.04
|03:00
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Бостон – Нью-Джерси
|- : -
|9.04
|03:00
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Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|9.04
|05:00
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Ванкувер – Калгари
|- : -
|9.04
|05:00
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Сиэтл – Чикаго
|- : -
|9.04
|05:30
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Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
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