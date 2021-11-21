«Даллас» победил «Сент-Луис», Гурьянов отдал передачу, Радулов не реализовал буллит

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сент-Луис» со счетом 4:1.

Результативную передачу отдал российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов. Его пратнер по команде Александр Радулов не смог реализовать буллит по ходу встречи — вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон отбил шайбу.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев провел на льду чуть более 17 минут, но очков не набрал. Также без результативных баллов остались его партнеры и соотечественники Павел Бучневич (показатель полезности «-2», игровое время — 18:30) и Владимир Тарасенко («-1», 17:26).

«Даллас» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» идет шестым.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сент-Луис» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Бенн — 5 (бол., Сутер, Гурьянов), 25:16 — 1:0. Хинтц — 4 (мен., Раффль, Линделл), 30:39 — 2:0. Саад — 7 (бол., Перрон, Крюг), 32:19 — 2:1. Хинтц — 5 (мен., Раффль), 43:55 — 3:1. Бенн — 6 (п.в.), 58:31 — 4:1.

Нереализованный буллит: Радулов (Даллас), 21:47.

Вратари: Эттингер — Биннингтон.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 33 (13+16+4) — 36 (11+12+13).

Наши: Гурьянов (12.21/1/0), Радулов (12.41/5/0) — Барбашев (17.05/1/-1), Бучневич (18.30/3/-2), Костин (6.42/0/0), Тарасенко (17.26/5/-1).

21 ноября. Даллас. American Airlines Center.