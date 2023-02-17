«Оттава» вывела из обращения 25-й номер, под которым играл форвард Крис Нил

«Оттава» провела торжественную церемонию в честь бывшего нападающего команды Криса Нила, сообщает TSN.

Клуб вывел из обращения 25-й номер, под которым хоккеист выступал за «Сенаторз».

Нил был выбран на драфте 1998 года под общим 161-м номером и провел за 15 сезонов в общей сложности 1026 матчей, забив 112 голов и набрав 250 очков. Также за карьеру он заработал 2522 минуты штрафа.

43-летний форвард является вторым игроком в истории, который провел более 1000 матчей и заработал более 2000 минут штрафа, играя за одну команду.

Нил стал третьим игроком в истории «Оттавы» после Даниэля Альфредссона и Криса Филлипса, чей номер вывели из обращения.