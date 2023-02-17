«Оттава» вывела из обращения 25-й номер, под которым играл форвард Крис Нил
«Оттава» провела торжественную церемонию в честь бывшего нападающего команды Криса Нила, сообщает TSN.
Клуб вывел из обращения 25-й номер, под которым хоккеист выступал за «Сенаторз».
Нил был выбран на драфте 1998 года под общим 161-м номером и провел за 15 сезонов в общей сложности 1026 матчей, забив 112 голов и набрав 250 очков. Также за карьеру он заработал 2522 минуты штрафа.
43-летний форвард является вторым игроком в истории, который провел более 1000 матчей и заработал более 2000 минут штрафа, играя за одну команду.
Нил стал третьим игроком в истории «Оттавы» после Даниэля Альфредссона и Криса Филлипса, чей номер вывели из обращения.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|36
|18
|80
|2
|Нью-Джерси
|54
|35
|19
|75
|3
|Рейнджерс
|54
|32
|22
|72
|4
|Питтсбург
|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|57
|28
|29
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
|7
|Филадельфия
|56
|22
|34
|54
|8
|Коламбус
|55
|17
|38
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|54
|41
|13
|87
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|58
|28
|30
|62
|5
|Детройт
|54
|26
|28
|60
|6
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|52
|25
|27
|56
|6
|Сент-Луис
|54
|26
|28
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|33
|22
|70
|2
|Сиэтл
|55
|31
|24
|68
|3
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|55
|25
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|56
|17
|39
|45
|8
|Анахайм
|55
|17
|38
|40
|17.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|3 : 6
|17.02
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|6 : 2
|17.02
|03:00
|
Коламбус – Виннипег
|3 : 1
|17.02
|04:00
|
Нэшвилл – Бостон
|0 : 5
|17.02
|05:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|4 : 2
|17.02
|05:00
|
Калгари – Детройт
|2 : 5
|17.02
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|2 : 1
|17.02
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|6 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.21