Гол Тарасенко помог «Оттаве» обыграть «Торонто»

«Оттава» дома победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев забросили Клод Жиру, Владимир Тарасенко, Шейн Пинто, Джош Норрис и Ридли Грейг. У гостей отличились Остон Мэттьюс, Мэттью Найз и Макс Доми.

«Оттава» одержала третью победу подряд, команда занимает 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 44 очками в 48 матчах.

«Торонто» идет на седьмой строчке с 60 очками в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Торонто» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Голы: Мэттьюс — 42 (Марнер, Найз), 3:45 — 0:1. Жиру — 16 (Джозеф), 17:53 — 1:1. Тарасенко — 14 (Пинто, Чикран), 22:04 — 2:1. Найз — 9 (Марнер, Мэттьюс), 29:43 — 2:2. Пинто — 3 (Келли, Зуб), 31:13 — 3:2. Норрис — 13 (Батерсон), 35:13 — 4:2. Доми — 5 (Райлли, Робертсон), 45:12 — 4:3. Грейг — 8 (п.в., Пинто), 59:54 — 5:3.

Вратари: Корписало — Джонс (58:32 — 59:54).

Штраф: 0 — 19.

Броски: 32 (10+10+12) — 34 (8+12+14).

Наши: Зуб (21.42/1/+3), Тарасенко (16.57/2/+2) — -.

11 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.