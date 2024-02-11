«Тампа-Бэй» победила «Коламбус», Кучеров сделал две результативные передачи
«Тампа-Бэй» на выезде победила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У гостей забросили Ник Пол, Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две результативные передачи.
У хозяев сделал дубль Бун Дженнер, российский форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко выполнил один голевой пас.
Еще один российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов получил травму верхней части тела во втором периоде и не смог вернуться на площадку.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска и стал первой звездой встречи.
«Тампа-Бэй» поднялась на шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 61 очком в 53 матчах. «Коламбус» идет на последней, 16-й строчке с 42 очками в 51 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Голы: Пол — 14 (бол., Хагель, Раддиш), 15:40 — 0:1. Чирелли — 11 (Хагель, Пол), 20:49 — 0:2. Стэмкос — 22 (бол., Хедман, Кучеров), 40:23 — 0:3. Дженнер — 14 (Годро, Веренски), 52:22 — 1:3. Дженнер — 15 (бол., Годро, Марченко), 55:50 — 2:3. Хагель — 19 (п.в., Кучеров, Чирелли), 59:12 — 2:4.
Вратари: Мерзликинс (58:02 — 59:12, 59:39) — Василевский.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 35 (9+14+12) — 37 (13+11+13).
Наши: Воронков (13.08/1/-1), Марченко (18.11/2/-1), Проворов (18.14/4/-1), Чинахов (8.40/2/0) — Кучеров (20.32/2/0).
11 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|69
|2
|Каролина
|51
|30
|21
|65
|3
|Филадельфия
|53
|28
|25
|62
|4
|Айлендерс
|52
|22
|30
|56
|5
|Нью-Джерси
|50
|25
|25
|54
|6
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|7
|Вашингтон
|50
|23
|27
|53
|8
|Коламбус
|51
|16
|35
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|32
|20
|73
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|53
|28
|25
|61
|4
|Торонто
|50
|26
|24
|60
|5
|Детройт
|51
|27
|24
|60
|6
|Монреаль
|51
|21
|30
|50
|7
|Баффало
|51
|22
|29
|48
|8
|Оттава
|48
|21
|27
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|32
|20
|70
|2
|Колорадо
|53
|32
|21
|68
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|50
|27
|23
|56
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Миннесота
|51
|23
|28
|51
|7
|Аризона
|49
|23
|26
|49
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|52
|34
|18
|74
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Эдмонтон
|47
|30
|17
|61
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Калгари
|52
|25
|27
|55
|6
|Сиэтл
|51
|21
|30
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|11.02
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|4 : 0
|11.02
|03:00
|
Виннипег – Питтсбург
|2 : 1
|11.02
|03:00
|
Оттава – Торонто
|5 : 3
|11.02
|03:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|3 : 2
|11.02
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|2 : 4
|11.02
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|1 : 0 ОТ
|11.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|11.02
|06:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|11.02
|21:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|- : -
|11.02
|21:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|89
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|53
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|19
|1.89