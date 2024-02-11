«Тампа-Бэй» победила «Коламбус», Кучеров сделал две результативные передачи

«Тампа-Бэй» на выезде победила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей забросили Ник Пол, Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

У хозяев сделал дубль Бун Дженнер, российский форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко выполнил один голевой пас.

Еще один российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов получил травму верхней части тела во втором периоде и не смог вернуться на площадку.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска и стал первой звездой встречи.

«Тампа-Бэй» поднялась на шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 61 очком в 53 матчах. «Коламбус» идет на последней, 16-й строчке с 42 очками в 51 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Пол — 14 (бол., Хагель, Раддиш), 15:40 — 0:1. Чирелли — 11 (Хагель, Пол), 20:49 — 0:2. Стэмкос — 22 (бол., Хедман, Кучеров), 40:23 — 0:3. Дженнер — 14 (Годро, Веренски), 52:22 — 1:3. Дженнер — 15 (бол., Годро, Марченко), 55:50 — 2:3. Хагель — 19 (п.в., Кучеров, Чирелли), 59:12 — 2:4.

Вратари: Мерзликинс (58:02 — 59:12, 59:39) — Василевский.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 35 (9+14+12) — 37 (13+11+13).

Наши: Воронков (13.08/1/-1), Марченко (18.11/2/-1), Проворов (18.14/4/-1), Чинахов (8.40/2/0) — Кучеров (20.32/2/0).

11 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.