«Питтсбург» на выезде уступил «Виннипегу»

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«Виннипег» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев забросили Марк Шайфли и Нино Нидеррайтер, единственная шайба гостей на счету Брайана Раста.

«Виннипег» занимает пятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 67 очками в 50 матчах.

«Питтсбург» идет 11-м на «Востоке» с 53 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Питтсбург» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Шайфли — 15 (Элерс), 10:20 — 1:0. Нидеррайтер — 13 (Шмидт, Стэнли), 15:39 — 2:0. Раст — 13 (Карлссон, Грэйвс), 34:08 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Джерри (59:00).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (13+7+11) — 36 (8+16+12).

Наши: Наместников (10.24/0/-1) — Малкин (19.08/0/0).

11 февраля. Виннипег. Canada Life Centre.