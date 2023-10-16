«Оттава» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» — 5:2.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Сенаторз» 2 (1+1) очка набрал Владимир Тарасенко, который забил дебютный гол за команду, Артем Зуб отметился результативной передачей.

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