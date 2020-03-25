Защитник СКА Артем Зуб может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, сообщает в своем Twitter североамериканский инсайдер Даррен Дреггер. Его контракт истекает в конце апреля.

Зуб выбирает из двух команд, «Оттава» — приоритетный вариант для игрока. Он определится со своим будущим в ближайшие несколько недель.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Зуба 22 (13+9) очка при показателе полезности «+35» в 58 матчах. Артем — олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина сезона-2016/17.