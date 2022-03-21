«Оттава» обменяла нападающего Сэнфорда в «Виннипег»

«Оттава» обменяла в дедлайн нападающего Зака Сэнфорда в «Виннипег», сообщает Sportsnet.

Взамен «Сенаторы» получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ.

Летом у 27-летнего игрока истекает срок контракта. По нынешнему соглашению он получает 2 миллиона долларов в год.

В этом регулярном чемпионате Сэнфорд отметился 17 (9+8) очками в 62 матчах.