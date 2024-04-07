«Оттава» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Нью-Джерси» — 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Сенаторз» отличились Джейк Сандерссон, Клод Жиру и Брэди Ткачак. У «Дэвилз» шайбы забросили Эрик Хаула, Ондржей Палат, Брендан Смит и Нико Хишер.

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