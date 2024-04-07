Брэди Ткачак установил новый рекорд НХЛ по количеству силовых в одном матче

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нью-Джерси» (3:4).

Форвард «Сенаторз» Брэди Ткачак сделал в этой встрече 16 силовых приемов и установил новый рекорд лиги. Также 24-летний американец заработал две минуты штрафа.

В текущем сезоне Ткачак провел 75 матчей, в которых набрал 67 (34+33) очков.