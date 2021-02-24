«Оттава» переиграла «Монреаль», Зуб сделал голевую передачу
«Оттава» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). Победный буллит реализовал Тим Штюцле.
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился голевой передачей.
«Монреаль» занимает 4-е место в Северном дивизионе. «Оттава» замыкает таблицу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Монреаль» — 5:4 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Батерсон — 5 (Степан, Зуб), 1:36 — 1:0. Ткачак — 7 (бол., Батерсон, Штюцле), 9:57 — 2:0. Уэбер — 3 (Эванс, Перри), 16:03 — 2:1. Бреннстрем — 1 (бол., Уайт, К. Браун), 23:41 — 3:1. Друэн — 2, 24:52 — 3:2. Уэбер — 4 (Дано, Кулак), 30:06 — 3:3. Тоффоли — 12 (Дано, Эдмундсон), 48:06 — 3:4. Ткачак — 8 (Норрис, Шабо), 50:11 — 4:4.
Победный буллит: Штюцле.
Вратари: Мюррей — Прайс.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 39 (14+19+4+2) — 36 (13+8+12+3).
Наши: Дадонов (18.16/2/0), Зайцев (23.13/2/0), Зуб (15.55/1/0) — Романов (14.09/0/-1).
24 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.
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