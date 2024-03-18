Орлов сделал дубль в матче «Каролины» с «Оттавой»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Россиянин забил первый гол в начале первого периода и забросил вторую шайбу в середине третьего периода.

Орлов забил второй гол при участии двух других российских хоккеистов «Каролины» — ему ассистировали Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.

Теперь на счету Орлова 5 голов в сезоне-2023/24. Всего у него 24 (5+19) очков в 68 матчах.