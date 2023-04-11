«Оттава» обыграла «Каролину», Жиру оформил дубль

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Каролину» со счетом 3:2.

В составе «Сенаторз» 3 (2+1) очка набрал Клод Жиру.

После этого матча «Оттава» с 85 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Каролина» со 109 очками — на второй строчке.