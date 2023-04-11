«Рейнджерс» по буллитам уступили «Баффало», у Панарина дубль

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступили «Баффало» со счетом 2:3.

В основное время у хозяев дубль оформил Артемий Панарин, «Сэйбрз» ответили точными бросками Джона-Джейсона Петерки и Кейси Миттельштадта. Победный буллит реализовал Миттельштадт. При этом Панарин свой бросок не забил, Владимир Тарасенко буллит реализовал.

После этого матча «Рейнджерс» со 107 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 87 очками — на 10-й строчке.