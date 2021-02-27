«Калгари» переиграл «Оттаву», Нестеров заработал показатель полезности «+3»

«Оттава» на своем льду уступила «Калгари» со счетом 3:6. Российский нападающий «Огоньков» Никита Нестеров заработал показатель полезности «+3».

Голами в этой встречи также отметились братья Ткачаки: Мэттью отличился за «Калгари», а Брэйди — за «Оттаву».

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«Оттава» — «Калгари» — 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Голы: Вялимяки — 1 (Годро, Джиордано), 4:00 — 0:1. Баклунд — 4 (Манджапане, Ткачак), 4:37 — 0:2. Линдхольм — 6, 11:05 — 0:3. Батерсон — 7 (бол., Шабо, Штюцле), 13:05 — 1:3. Монахэн — 4 (бол., Годро), 24:02 — 1:4. Манджапане — 8 (мен., Баклунд), 29:36 — 1:5. Уайт — 5 (бол., Пол), 30:16 — 2:5. Ткачак — 7 (Баклунд, Андерссон), 36:19 — 2:6. Ткачак — 9 (бол., Батерсон, Шабо), 50:00 — 3:6.

Вратари: Мюррей (Даккорд, 40:00) — Риттих.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 34 (10+10+14) — 38 (20+13+5).

Наши: Анисимов (12.19/1/0), Дадонов (16.05/3/-2), Зайцев (23.12/3/-3), Зуб (15.11/2/0) — Нестеров (16.06/3/+3).

27 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.