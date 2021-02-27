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«Филадельфия» всухую победила «Баффало», Проворов провел больше всех времени на льду

23:30
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«Филадельфия» победила «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Летчики» всухую переиграли счоперника — 3:0.

2 (1+1) очка набрал форвард «Флайерз» Шон Кутюрье. Российский защитник «Филли» Иван Проворов стал лидером по количеству проведенного времени на льду.

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«Баффало» — «Филадельфия» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Кутюрье — 4 (Санхейм), 14:22 — 0:1. Гостисбеер — 2 (ван Римсдайк, Кутюрье), 34:33 — 0:2. Лотон — 5 (Линдблум, Ворачек), 38:54 — 0:3.

Вратари: Хаттон — Эллиотт.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (6+8+9) — 39 (11+15+13).

Наши: — - Проворов (24.57/1/+1).

27 февраля. Баффало. KeyBank Center.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2020-2021/

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