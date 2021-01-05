«Оттава» готова запускать по 6 тысяч зрителей на матчи при разрешении властей

«Оттава» готова обеспечить безопасное нахождение болельщиков на трибунах во время матчей НХЛ, если получит разрешение на проведение игр в присутствии зрителей от властей канадской провинции Онтарио.

«Я уверен, что фанаты уже сейчас могут посещать наш стадион. У меня есть план, мы предоставили его властям, мы можем запускать по 6 тысяч человек на нашу арену. Мы можем обеспечить социальную дистанцию, тесты, соблюдать все протоколы», — приводит Ottawa Sun слова владельца «Оттавы» Юджина Мельника.

Домашняя арена «Оттавы» вмещает 18 652 человека. Новый сезон НХЛ стартует 13 января. В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей (вместо привычных 82).