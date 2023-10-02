«Оттава» в предсезонном матче обыграла «Флориду»

«Оттава» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 4:2.

В составе «Сенаторз» отличились Иржи Шмейкал, Роби Джарвенти, Паркер Келли и Дрейк Батерсон, набравший 4 (1+3) очка, форвард Егор Соколов не отметился результативными действиями. У «Пантерз» дубль оформил Антон Лунделл.

В следующем матче «Оттава» 3 октября встретится с «Питтсбургом», «Флорида» 4 октября сыграет с «Тампой».