Антон Худобин перенесет операцию на бедре

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин перенесет операцию на бедре, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Слышал, что Антону Худобину сегодня сделают операцию на бедре. Во вторник «Старс» опубликуют официальную медицинскую информацию», — написал ЛеБрюн в Twitter.

Худобин не играет с 29 января. В нынешнем сезоне НХЛ 35-летний голкипер провел 9 игр за «Даллас» и 6 матчей в АХЛ за «Техас».