Антон Худобин перенесет операцию на бедре
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин перенесет операцию на бедре, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
«Слышал, что Антону Худобину сегодня сделают операцию на бедре. Во вторник «Старс» опубликуют официальную медицинскую информацию», — написал ЛеБрюн в Twitter.
Худобин не играет с 29 января. В нынешнем сезоне НХЛ 35-летний голкипер провел 9 игр за «Даллас» и 6 матчей в АХЛ за «Техас».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Питтсбург
|60
|36
|24
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|56
|24
|32
|56
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|59
|37
|22
|79
|4
|Бостон
|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|58
|21
|37
|47
|8
|Монреаль
|59
|16
|43
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|60
|27
|33
|64
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|58
|18
|40
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|61
|32
|29
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|62
|27
|35
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
Результаты / календарь
4.03
5.03
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14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
|14.03
|02:00
|
Коламбус – Вегас
|6 : 4
|14.03
|02:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|2 : 6
|14.03
|02:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|14.03
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|4 : 3
|14.03
|03:00
|
Колорадо – Калгари
|3 : 0
|14.03
|05:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|1 : 2
|14.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Флорида
|3 : 2 Б
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
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