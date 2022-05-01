Остон Мэттьюс во второй раз подряд стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Сегодня, 1 мая, завершился регулярный чемпионат НХЛ, по итогам которого стал известен обладатель «Морис Ришар Трофи» — награды, вручаемой лучшему снайперу чемпионата. Им стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

В этом сезоне 24-летний американец провел 73 матча, в которых набрал 106 очков — 60 голов и 46 голевых передач.

Для Мэттьюса это вторая награда подряд. В 2021 году он также забросил больше всех шайб в регулярке.

Лучшим среди россиян по количеству голов в этом сезоне стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший 50 шайб. У него четвертое место.

Напомним, что Овечкин за свою карьеру выигрывал «Морис Ришар Трофи» девять раз.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 60 шайб в 73 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 55 шайб в 80 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 52 шайбы в 81 матче

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 шайб в 77 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 47 шайб в 81 матче

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 46 шайб в 78 матчах

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 шайбы в 80 матчах